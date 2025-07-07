Long Play Music Film Festival İstanbul'da Başlıyor

Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran'ın hazırladığı "Long Play Music Film Festival" 5-7 Aralık'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Festivalle ilgili yapılan açıklamaya göre, müzik ve sinemanın iç içe geçtiği bir deneyim sunması planlanan etkinlik, müzik temalı filmleri seyirciyle buluşturmanın yanı sıra müzik ve sinema üzerine yeni tartışmalara kapı aralamayı hedefliyor.

Festivalde ayrıca müzik ve sinema dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirilecek özel söyleşilerle de izleyicilere ilham verici bir paylaşım ortamı yaratılması amaçlanıyor.

Belgesel film yarışmasının da yer aldığı festivale başvurular "filmfreeway.com" üzerinden yapılıyor.

Detaylı bilgi için "longplaymusicfilmfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.