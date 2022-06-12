Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi - Haberler

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Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk bestekar ve ses sanatçısı Suat Sancar'ın kurucusu olduğu "Londra Türk Sanat Müziği Korosu" yaz konseri verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk bestekar ve ses sanatçısı Suat Sancar'ın kurucusu olduğu "Londra Türk Sanat Müziği Korosu" yaz konseri verdi.

Başkentin kuzeybatısındaki Hampstead'te dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan St. John at Hampstead Kilisesi'ndeki konser, Türk sanat müziği dinleyicilerinden ilgi gördü.

Turkish Press News'in medya sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, Londra Türk Sanat Müziği Korosu repertuvarındaki besteleri dinleyenlerin beğenisine sundu.

Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Halis Berkay Beder'in yaptığı konserde, Türk piyanist Lara Melda da konuk sanatçı olarak yer aldı.

Londra'da yaşayan Türk müziği sanatçısı Suat Sancar, konserde yaptığı konuşmada, "Ekibimiz yoğun ve zahmetli bir çalışmanın ardından bu akşam yaklaşık 270 yıllık tarihi kilisede konser veriyor." ifadesini kullandı.

Sancar, 2005'te kurduğu Londra Türk Sanat Müziği Korosu'nun, bu müziğin genç nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Adana'da 1975 yılında doğan Sancar, 2004'ten bu yana İngiltere'de yaşıyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı mezunu Sancar, 2008'de Oxford şehrinde düzenlenen Müslüman Devletler Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmişti.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

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