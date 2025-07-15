Londra Sokaklarında 15 Temmuz Direnişi Anlatıldı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türk halkının darbe girişimine karşı direnişini anlatan LED ekranlı araçlar dolaştı. Araçlar, önemli noktalarda Türk milletinin mücadelesini görsel ve yazılı ifadelerle sergiledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, üzerinde Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan görsel ve yazıların yer aldığı LED ekranlı araçlar sokaklarda dolaştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Londra'daki devlet kurumlarının, parlamentonun, tarihi ve turistik yapıların bulunduğu bölgelerde dolaşan LED ekranlı araçlar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini ve Türk halkının buna karşı mücadelesini anlattı.

Araçların üzerinde "Demokrasinin adı Türkiye", "Cesaretin adı Türkiye", "İnancın adı Türkiye", "Kahramanlığın adı Türkiye", "Dayanışmanın adı Türkiye" ve "Bağımsızlığın adı Türkiye" ifadeleriyle darbe girişimi akşamına ait görüntüler yer aldı.

LED ekranlı araçlar, Buckingham Sarayı, İngiltere Parlamentosu ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall gibi önemli noktalarda tur attı.

Ayrıca bazı noktalarda dijital billboardlarda da Türk halkının 15 Temmuz mücadelesini anlatan görüntü ve yazılar gösterildi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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