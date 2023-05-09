Londra polisi, taç giyme töreninde gözaltına alınan 6 kişi için üzgün olduğunu açıkladı

Londra Metropolitan Polisi, taç giyme töreninin yapıldığı 6 Mayıs'ta 64 kişinin gözaltına alındığını belirtirken aralarından 6 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili üzüntü duyduğunu açıkladı.

Törenin yapıldığı cumartesi gününde gerçekleştirilen polis operasyonlarına ilişkin polisten yapılan açıklamada, 6 Mayıs'ta 64 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bunlardan 52'sinin huzuru ve düzeni bozma endişeleri nedeniyle ihtimal üzerine yapıldığı kaydedilen açıklamada, 8 kişinin ise bulundurması yasak aletler, uyuşturucu ya da cinsel saldırı suçlarından gözaltına alındığı ifade edildi.

Monarşi karşıtı eylemcilerin taç giyme törenine yönelik protestolarına ilişkin ihbarlar neticesinde operasyonlar başlatıldığı da vurgulanan açıklamada, "Amacımız bir insanın hayatında bir kere görebileceği bir etkinlik sırasında yapılacak eylemi önlemek değildi. Bu eylem polis müdahalesi olmadan daha önce de yapıldı sonra da yapılacaktır. Polisin eylemi engellediği açıklamaları doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

Gözaltılar üzerine hafta sonu boyunca 4 farklı suçtan soruşturma açıldığı, diğer suçlarla ilgili sürecin ise devam ettiği kaydedilen açıklamada, bir araçta ele geçirilen çok sayıda pankart ve kilit bulunduğu da belirtilerek, "Gözaltına alınanlar bu kilitlerin eylem malzemelerini güvende tutmak için olduğunu söylese de soruşturmada kilitleri taç giyme törenini durduracak şekilde kullanıp kullanmayacakları ispatlanamamıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada 6 kişinin serbest bırakıldığı ve haklarında başka soruşturma yapılmayacağı da vurgulanarak, "Gözaltına alınan 6 kişinin Trafalgar Meydanı'nda ve geçit töreninin düzenlendiği diğer noktalarda düzenlenen protestoya katılamamalarından dolayı üzgünüz." ifadeleri kullanıldı.

Monarşi karşıtı eylemleriyle tanınan Republic grubu taç giyme töreninden günler önce Trafalgar Meydanı'nda bir antimonarşi eylemi yapacağını duyurmuştu.

Taç giyme töreninin yapıldığı gün sabah saatlerinde grubun lideri Graham Smith gözaltına alınmıştı.