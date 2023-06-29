Londra Polis Teşkilatı Üyelerinin Geçim Sıkıntısı ve İkinci İş Durumu

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda görevli memurlar arasında yapılan ankette, polislerin büyük bir kısmının geçim sıkıntısı yaşadığı ve ikinci bir iş yapmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Ankete göre, polislerin yüzde 27'si bazı günler hiç yemek yiyemediğini belirtirken, yüzde 26'sı ikinci bir iş yapıyor. Polislerin ekonomik durumlarının son 12 ayda kötüye gittiğini ifade ettiği ankete katılanların yüzde 37'si ise iş değiştirmeyi düşünüyor.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatında görevli memurlar arasında yapılan ankette, Londra polisinin yüzde 26'sının ikinci bir iş yaptığı, yüzde 27'sinin geçim sıkıntısı nedeniyle öğün atladığı ya da bazı günler hiç yiyemediği ortaya çıktı.

Emekli ve çalışan polislere yönelik finansal destek veren Metfriendly, ülkede artan fiyatların polisi nasıl etkilediğine yönelik 3 bin 202 Londra Metropolitan Polisi mensubuyla Şubat-Mart 2023'te yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, geçen yılki ankette geçim sıkıntısı yaşadığını belirten polislerin oranı yüzde 60 olurken, bu yıl polislerin yüzde 86'sı geçim sıkıntısı yaşadığını ve endişeli olduğunu ifade etti.

Polislerin yüzde 17'si geçinmekte zorlandığı için geçen sene bazı fatura ve kredi ödemelerini yapamadığını belirtirken yüzde 27'si ise maddi imkansızlıklar nedeniyle öğün atladığını ya da bazı günler hiç yiyemediğini söyledi.

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ya da indirimli gıda desteği sağlayan gıda bankalarına gitme oranı yüzde 8, ev kredileri dışında borç batağında olduğunu söyleyen polislerin oranı yüzde 22 oldu.

Polislerin yüzde 62'sinin sendika aidatlarını ödememeyi planladığını ifade ettiği ankete katılanların yüzde 86'sı ise ekonomik durumlarının son 12 ayda kötüye gittiğini belirtti.

Yüzde 37'si iş değiştirmeyi düşünüyor

Ankete göre, polisler geçinmek için farklı yollar da deniyor. Buna göre polislerin yüzde 60'ı fazla mesai yaparak ücretlerini artırmaya çalışırken, yüzde 26'sı ikinci bir iş yapıyor, yüzde 40'ı mallarını satıyor, yüzde 37'si ise iş değiştirmeyi düşünüyor.

Bazı polislerin yaşadıkları sıkıntılara ilişkin ifadelerine de yer verilen ankette bir polis, ev kredisinin 500 sterlinlik (Yaklaşık 16 bin lira) bir artış yaşadığını, karı-koca çalışmalarına rağmen borçlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi.

Bu nedenle iki çocuğunu beslemek için kendi yemeklerinden vazgeçtiklerini kaydeden polis, 1+1 evde yaşadıklarını ve sağlıklarının bu durumdan kötü etkilendiğini ifade etti.

Tek maaşla geçindiğini anlatan bir başka polis ise çocuklarının ihtiyacı için bazı günler hiç yemek yiyemediğini, sadece karakollardaki musluklardan su içebildiğini anlattı.

Fazla mesai yaparak geçinmeye çalıştığını kaydeden polis memuru, iş değiştirip Londra'dan taşınmayı planladığını kaydetti.