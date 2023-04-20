Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplu iftar programı düzenlendi

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Londra'nın ramazan ışıklandırması yapılan ilk Avrupa şehri olduğunu belirterek, bayramın 1. gününde de kentin başka bir simge mekanında sürpriz bayram ışıklandırması yapılacağını söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Londra'nın ramazan ışıklandırması yapılan ilk Avrupa şehri olduğunu belirterek, bayramın 1. gününde de kentin başka bir simge mekanında sürpriz bayram ışıklandırması yapılacağını söyledi.

"Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında Londra'nın meşhur Trafalgar Meydanı'nda ramazanın son iftar programı düzenlendi.

Yüzlerce kişinin yağmura rağmen toplu iftar için geldiği meydanda konuşma yapan Londra Belediye Başkanı Khan, bu yıl ramazanın 3 nedenle özel olduğuna dikkati çekti.

Bu nedenler arasında Ramazan Çadırı Projesi'nin 10. yılı olması ve bu sene ramazan ile Yahudilerin Hamursuz Bayramı ve Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın aynı döneme gelmesini sayan Khan, şunları söyledi:

"Diğer bir sebep de bu yıl Londra Avrupa'da ramazan ışıklandırmaları yapan ilk şehir oldu. Yarın tüm Londra bayramı kutlayacak. Başka bir özel sürprizimiz daha var. Yerini söylemeyeceğim ancak yarın başka bir ikonik mekan Ramazan Bayramı kutlaması için ışıklandırılacak."

İftara farklı dinlerden birçok insanın katıldığını kaydeden Khan, "Bu Açık İftar'ın ve şehrimizin bir değeridir. Bu akşam gösteriyor ki çeşitliliğimiz ve birliğimiz ayrışmayı yeniyor." dedi.

Khan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin, Pakistan'daki selzedelerin ve dünyanın farklı noktalarındaki savaş ve çatışma mağdurlarının bu dönemde hatırlandığını kaydederek, "Ülkemizde de bir hayat pahalılığı krizi yaşanıyor. Sizin cömertliğiniz ise ülkenin insanına umut veriyor. Sizin belediye başkanınız olduğum için, dünyanın en büyük şehrinin belediye başkanı olduğum için, Britanyalı olduğum için ve Müslüman olduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Londra'nın simge mekanlarından Trafalgar Meydanı'nda iftar vakti geldiğinde Türk bir imam tarafından ezan okundu ve dua edildi. Meydanda 29 Nisan'da bayram kutlaması yapılacak.