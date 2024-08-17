- Londra'nın tarihi yapısında yangın

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da sanat, kültür ve eğlence merkezi olarak kullanılan 16. yüzyıldan kalma Somerset House'ta yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Thames Nehri kıyısındaki tarihi Somerset House'un çatısında yangın çıktı. Bölgeye yaklaşık 100 itfaiyeci ve 15 itfaiye aracı sevk edildi. Vincent van Gogh, Manet ve Cezanne gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan simge bina ziyaretçilere kapatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye erlerinin söndürme çalışmaları sürüyor.