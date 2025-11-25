Haberler

Londra'nın Southall Bölgesinde Büyük Yangın

Londra'nın Southall Bölgesinde Büyük Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin Londra kentinin Southall bölgesinde bir depoda çıkan yangına 150 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle çevredeki üç okul ve bir apartman boşaltıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Southall bölgesinde bir depoda çıkan yangına, yaklaşık 150 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Londra İtfaiye Teşkilatından (LFB) yapılan açıklamaya göre, Southall bölgesinde bulunan iki katlı depo ve perakende alanından oluşan bir yapının yaklaşık dörtte üçlük kısmı alevlere teslim oldu ve binanın çatısı çöktü.

Yangın ve yoğun duman nedeniyle çevredeki üç okul ile bir apartman bloğu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, araç sürücülerinin ise bölgeden uzak durmaları uyarısında bulunuldu. Ayrıca, olayın karmaşıklığı ve yangının büyüklüğü nedeniyle müdahalenin gün boyunca süreceği belirtildi.

Yangına ilişkin ilk ihbarın ise yerel saatle 08.55'te alındığını ve toplamda 60'ın üzerinde çağrı geldiği kaydedildi. Yaklaşık 150 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın için Southall, Heston ve Ealing gibi çevredeki birçok istasyondan ekipler de olay yerine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, "büyük çaplı olay" olarak sınıflandırıldı

LFB yetkilisi Pat Goulbourne'nin de ifadelerine yer verilen açıklamada, yapı içinde havai fişek ve gaz tüpleri bulunduğu şüphesi nedeniyle yangının "büyük çaplı olay" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Goulbourne, "İtfaiyecilerin güvenliği için bütün ekipler yapıdan güvenli mesafeye çekildi ve müdahale artık daha uzaktan yürütülüyor. Yangını güvenli şekilde kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı

Büyük umutlarla gelmişti! Yıldız isim izinsiz olarak Türkiye'den gitti
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.