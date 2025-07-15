Londra'nın Barking ve Havering Bölgelerinde Yangınlar Çıktı
Londra'nın doğusundaki Barking and Dagenham ile Havering'de iki parkta büyük ot yangınları çıktı. Barking'deki yangın 75 ihbar ve 125 itfaiyecinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havering'deki yangın ise 60 itfaiyecinin devreye girmesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Londra'nın doğusundaki Barking and Dagenham ile Havering'te iki parkta ot yangını çıktı.
Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) yaptığı açıklamada, Barking and Dagenham'daki yangının, yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) Beam Parklands'de başladığını bildirdi.
Yangınla ilgili 75'in üzerinde ihbar alındığı, söndürme çalışmalarına yaklaşık 125 itfaiyecinin katıldığı belirtilen açıklamada, yakınlardaki evlerin tahliye edildiği, yaklaşık 8 hektarlık alanın alevlere teslim olduğu ifade edildi.
Bölgede yaşayanlara pencerelerini kapatma tavsiyesinde bulunan LFB, yangına müdahalede alevlere vurarak oksijeni kesmede kullanılan "yangın dövücü" kullanıldığını belirtti.
LFB, ilerleyen saatlerde tahliye edilen vatandaşların evine dönmesine izin verildiği ancak yangının hala kontrol altına alınamadığı bilgisini de paylaştı.
Havering'deki yangın ise yerel saatle 20.10'da (TSİ 22.10) başladı.
Beam Parklands'taki yangına yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki çayırda başlayan yangına 60 itfaiyecinin müdahale ettiğini bildiren LFB, yangının 6 hektarlık alanı etkilediğini, söndürme çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.
Londra'da 11 Temmuz'da çıkan ot yangınında da 5 hektarın üzerinde bir alan yanmıştı.