Londra Metrosu'nda Elektrik Kesintisi Seyahatleri Etkiledi

LONDRA, 13 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da ulaşımın büyük kısmından sorumlu Transport for London (TfL), Londra Metrosu'nda meydana gelen bir elektrik kesintisinin pazartesi öğleden sonra başkent genelinde seyahat kesintilerine neden olduğunu bildirdi.