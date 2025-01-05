Londra Hayvanat Bahçesi, Yıllık Sayım İşlemlerine Başladı
Londra Hayvanat Bahçesi'nde hayvan bakıcıları, yıllık hayvan sayımına başladı. Sayım işlemleri bir hafta sürecek ve elde edilen veriler dünya genelindeki diğer hayvanat bahçeleriyle paylaşılacak.
LONDRA, 5 Ocak (Xinhua) -- Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan bakıcıları cuma günü envanter defterlerini, hesap makinelerini ve dikkatli sayma becerilerini hazır hale getirerek yıllık sayıma başladı.
Yıllık sayımın tamamlanması bakıcıların neredeyse bir haftasını alırken, elde edilen bilgiler dünyanın dört bir yanındaki hayvanat bahçeleriyle paylaşılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel