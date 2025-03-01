Londra'daki Ukrayna Zirvesine Türkiye'den Katılım

Londra'daki Ukrayna zirvesine Türkiye'yi tesmilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı açıklandı. Fidan'ın zirvede barış müzakereleri için Ankara'nın ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulaması bekleniyor.Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Ukrayna zirvesine katılacağı belirtildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Ankara'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi öngörülüyor.

Türk Dışişleri Bakanı'nın ayrıca Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğini de vurgulayacağı öngörülüyor. Türkiye, savaşın başlamasından kısa süre sonra, Mart 2022'de Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilen doğrudan müzakerelere İstanbul'da ev sahipliği yapmıştı.

Zirvede Avrupalı liderler Kiev'e desteğini ortaya koyacak

Pazar günü, Londra'da yapılacak zirve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in davetiyle ve Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu zirvenin Avrupa'nın barışa yönelik bir çözüm için Ukrayna'nın egemenliğini ve güvenliğini güvence altına alan ortak ve kararlı desteğini ortaya koymayı hedeflediği kaydedildi. Ukrayna'nın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla askeri yardımların artırılması ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının yoğunlaştırılması konularının ele alınacağı belirtilen zirveye Türkiye, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında olduğu pek çok ülkeden temsilcilerin yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın da davet edildiği belirtildi.

Starmer Zelenskiy ile özel görüşecek

Starmer'in Pazar günü yapılacak zirveden önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile ayrı bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Başbakanlık ofisinden bir sözcü Cuma günü yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık, Ukrayna'nın şartlarına uygun, güçlü güvenlik garantileriyle desteklenen adil ve kalıcı bir barış anlaşmasını güvence altına almak için tam rol oynayacağını açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.

"Bu hafta, 2027 yılına kadar savunma harcamalarımızı yüzde 2,5'e çıkaracağımızı teyit ederek bu taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk" diyen sözcü "Ancak öncelikli olan bu barış anlaşmasının sağlanmasıdır ve bildiğiniz gibi Başbakan, Pazar günü müzakerelerin devamı için Londra'da Avrupa liderlerini bir araya getirmeden önce Başkan Zelenskiy ile görüşecek" diye konuştu.