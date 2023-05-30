Londra'daki seçmene sürpriz karşılama

Londra'daki seçim merkezinde özellikle siyah çalışanların oy kullanmaya gelen Türk seçmene Türkçe 'Merhaba, bu taraftan, hoş geldiniz' diyerek jest yapması yüzleri güldürdü. Ekipteki Türk arkadaşlarından espri olsun diye öğrenerek yaptıkları karşılama gergin seçim ortamına renk kattı