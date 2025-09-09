Londra'daki Savunma Fuarı'na Türk Firmalarından Büyük Katılım

Dünyanın önde gelen savunma fuarlarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI), Türkiye'den 27 firmanın katılımıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Savunma sanayi alanında üretim yapan 58 ülkeden 1700'ün üzerinde katılımcının ürün ve hizmetlerini tanıttığı DSEI 2025, Londra'daki ExCeL Fuar Merkezi'nde başladı.

Sona ereceği 12 Eylül'e kadar yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırlaması beklenen fuara 230'un üzerinde firma ise ilk kez katıldı.

Aralarında ASELSAN, Roketsan, BMC, Sarsılmaz ve Canik'in de bulunduğu 27 Türk firması da fuarda ürünlerini tanıtıyor.

Fuarda Türk firmalarının stantlarını ziyaret eden Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Dünyada yaşanan büyük jeopolitik kırılma, savunma sanayini bir tercih değil zorunluluk haline getirdi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu durumu daha önceden görerek uzun yıllardır savunma sanayine büyük yatırımlar yaptığını anlatan Ertaş, "Türkiye bugün savunma sanayii alanında dünyanın en önemli tedarikçilerinden." dedi.

Bunlara örnek olarak SİHA sistemlerini gösteren Ertaş, "DSEI de dünyanın önemli savunma fuarlarından biri. Her seferinde burada daha güçlü bir Türk katılımı görüyoruz. Bu yıl 27 şirketimiz burada, Türk savunma sanayinin milli ürünlerini uluslararası camiaya tanıtıyor." ifadelerini kullandı.

Ertaş, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından Avrupa'da savunma sanayi ürünlerine artan bir ilgi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin de bu pazardan önemli bir pay alma şansı olduğunu ifade eden Ertaş, Türk kamu ve özel sektörünün yoğun şekilde bütün bir sistem olarak çalıştığını sözlerine ekledi.

Fuar alanı dışında protesto

Öte yandan fuar alanının dışında İngiltere'nin İsrail'e silah satışları ve İsrail'le işbirliği yapan savunma sanayi şirketleri protesto edildi.

Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı pankartlar taşıyan yaklaşık 500 eylemci, "Bu noktadan ileriye yalnızca savaş suçluları geçer" yazılı pankartla fuar katılımcılarına tepki gösterdi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, 3 eylemcinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada gözaltına alınanlardan 2'sinin polise saldırdığı, 1'inin ise polisin görevini yapmasına engel olduğu kaydedildi.