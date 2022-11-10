- Londra'daki grev metro ulaşımını felç etti İngiltere'nin başkenti Londra'da Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası'na bağlı çalışanların greve gitmesi nedeniyle kentte metro ulaşımı felç oldu.

- Londra'daki grev metro ulaşımını felç etti

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası'na bağlı çalışanların greve gitmesi nedeniyle kentte metro ulaşımı felç oldu.

İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası'na bağlı çalışanlar maaşlarına zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Başkent Londra'da çok sayıda metro seferi iptal olurken, hayat durma noktasına geldi. Londra'da 11 metro hattından 9'u kapanırken, trenlerde ve otobüslerde aşırı yoğunluk meydana geldi. Londra halkı saatler süren yolculuğun ardından işyerlerine ve okullarına ulaştı.

RMT'den 6'ncı 24 saatlik grev

RMT, talepleri karşılanana kadar aralıklarla greve gideceklerini belirterek, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ifade etti. RMT, bu yıl üst üste altıncı kez 24 saatlik greve gitmiş oldu.