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Londra'da Üniversite Öğrencileri İsrail İşbirliklerini Protesto Etti

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Londra'daki University College London (UCL) önünde, üniversitenin İsrail'le işbirliklerinin sona erdirilmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısıyla gösteri düzenlendi.

Londra'daki University College London (UCL) önünde, üniversitenin İsrail'le işbirliklerinin sona erdirilmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısıyla gösteri düzenlendi.

İngiltere'nin önemli okulları arasında yer alan UCL'in öğrencileri, ana kampüs önündeki Gower Caddesi'nde toplanarak üniversitenin İsrail'le işbirliklerini protesto etti.

Öğrenciler ve eylemciler, UCL'nin İsrail'e mali destek sağlayan şirket ve bankalarla işbirliğini sonlandırması ve üniversitenin İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını kınaması çağrısında bulundu.

Eylemciler, İngiltere hükümetini de İsrail'e silah satışını durdurmaya ve ateşkes çağrısında bulunmaya çağırdı.

UCL önünde Filistin'e destek eylemi yapılırken, karşı kaldırımda ise İsrail'e destek veren gösteri düzenlendi.

İki eylem arasında geniş güvenlik önlemi alan polis, göstericilerin kaldırımdan yola inmelerini ve iki taraftan eylemcilerin karşıya geçmesini önlemeye çalıştı.

İsrail'e destek gösterisini organize eden İtay isimli eylemcinin, Filistin'e destek eylemcilerinin bulunduğu alana geçmeye çalışması üzerine, polis eylemciyi alana uzak bir noktada durdurdu.

Eylemci, bir süre polis kontrolü altında tutulduktan sonra yine polis gözetiminde İsrail yanlısı eylemcilerin bulunduğu tarafa götürüldü.

Öte yandan, polis, Filistin'e destek veren üç kişiyi gözaltına aldı. Polis, üzerinde İngilizce "özgürlük" yazan ve duvarları yıkan bir beyaz güvercinin resmedildiği pankarta da el koydu.

Öğrenciler ABD'deki üniversite eylemlerine katılarak çadır kurmuştu

UCL öğrencileri, ABD'de, Columbia Üniversitesinde başlayan ve birçok üniversiteye yayılan Filistin destekçisi gösterilere katılarak ana kampüs bahçesinde çadırlar kurmuştu.

Üniversite yönetimi üçüncü gününe giren eylemler nedeniyle okulda güvenlik önlemlerini artırdıklarını duyurmuş ve kimlik kartı olmayan öğrenci ve çalışanların kampüse girişine izin verilmeyeceğini belirtmişti.

Londra Üniversitesi'nin Goldsmiths Koleji'nde 5 haftadır Filistin'e destek için düzenlenen kütüphanedeki oturma eylemi ise okul yönetiminin öğrencilerin taleplerini karşılamak için çaba gösterme sözü vermesi üzerine dün sona ermişti.

Goldsmiths yönetimi, okulun etik yatırım politikasını gözden geçireceğini, Filistinli öğrencilere lisans bursu tahsis edeceğini duyurmuştu.

Okul ayrıca bir konferans salonuna, İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera'nin Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin adının verilmesi için sunulan teklifin destekleneceğini de bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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