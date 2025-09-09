Londra'da Ulaşım Kaosu: Grev Nedeniyle Metro Hizmetleri Kapalı
İngiltere'nin başkenti Londra'da Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası'nın grevi nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşanıyor. Grev nedeniyle metro ağının tamamı dört gün boyunca kapalı kalacak.
LONDRA, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası'nın grevi nedeniyle ulaşımda kaos yaşanıyor.
Cumartesi günü başlayan grev nedeniyle pazar akşamı ulaşım hizmetleri erken sona ererken, pazartesi gününden itibaren dört gün boyunca Londra Metrosu ağının tamamının kapalı kalacağı bildirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel