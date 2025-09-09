Haberler

Londra'da Ulaşım Kaosu: Grev Nedeniyle Metro Hizmetleri Kapalı

Londra'da Ulaşım Kaosu: Grev Nedeniyle Metro Hizmetleri Kapalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin başkenti Londra'da Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası'nın grevi nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşanıyor. Grev nedeniyle metro ağının tamamı dört gün boyunca kapalı kalacak.

LONDRA, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası'nın grevi nedeniyle ulaşımda kaos yaşanıyor.

Cumartesi günü başlayan grev nedeniyle pazar akşamı ulaşım hizmetleri erken sona ererken, pazartesi gününden itibaren dört gün boyunca Londra Metrosu ağının tamamının kapalı kalacağı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.