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Londra'da Ukrayna Konulu Görüşmelerden İlerleme Sağlanamadı

Londra'da Ukrayna Konulu Görüşmelerden İlerleme Sağlanamadı
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İngiltere ve Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Ukrayna ile ilgili önemli bir ilerleme kaydedemedi. Koalisyon kurulması ve güvenlik garantileri taahhütlerine rağmen, savaşa ara verilmesinin diplomatik ilerleme için ön koşul olduğu vurgulandı.

LONDRA, 13 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları ile yetkililerinin Ukrayna konusunda İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede ülkedeki durumla ilgili önemli bir ilerleme kaydedilemedi.

İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nden yapılan açıklamada bakanların hava, kara ve deniz güvence güçlerinden oluşan bir koalisyon kurulması da dahil olmak üzere Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama taahhütlerini yinelediği belirtildi.

Fransa, İspanya, Almanya, İtalya dışişleri bakanları ve Avrupa Komisyonu, savaşa ara verilmesinin, daha fazla diplomatik ilerleme için ön koşul olduğunu bir kez daha vurguladı.

Toplantıya ev sahipliği yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise olası bir ateşkesin yapılacaklar sıralamasındaki önceliğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Pazartesi günü gerçekleşen toplantı, önümüzdeki pazartesi Londra'da yapılması planlanan İngiltere-AB Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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