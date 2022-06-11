Terör örgütü PKK yandaşları yürüyüş düzenledi - Haberler

İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüyüş düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin terörle mücadelede adım atmasını istediği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye yapılmamasını istedi.

BBC merkezi önünde toplanan ve buradan yürüyüşe başlayan terör örgütü yandaşları, ellerinde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG ile İran yapılanması PJAK'a ait paçavraların yanı sıra bölücü başı Abdullah Öcalan ile Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş posterleri taşıdı.

Gösteri, Türkiye'nin Suriye'de olası YPG/PKK'ya karşı terörle mücadele harekatına tepki olarak düzenlendi.

PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması çağrısı yapılan gösteride, Türkiye'nin terörle mücadelede adım atmasını istediği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye yapılmamasını talep eden pankartlar taşındı.

Terör örgütü yandaşlarına, güvenlik önlemleri kapsamında Londra polisinin de eşlik ettiği görüldü.

İngiltere'de Yargıtay, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetmişti

PKK'nın sözde gençlik hareketleri, 1 Haziran'da da Londra'da yürüyüş organize etmiş, yaklaşık 50 kişinin katıldığı yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşınmıştı.

İngiltere'de Yargıtay, 2018 yılında Londra'da düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto gösterileri sırasında PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan kişilere verilen cezaları onamıştı.

26 Ocak'taki kararda 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesi uyarınca bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğu belirtilmişti. Ayrıca terör örgütü simgelerini taşımanın ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığı vurgulanmıştı.

Bu karardan yaklaşık 3 ay sonra PKK yandaşlarının Londra'da düzenlediği ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu 2 ayrı gösteriye polis müdahale etmişti.