Londra'da Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor
İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Temmuz 2025 tarihinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İnsanlar güneşten korunmak için şemsiyelerle dolaşıyor. Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkenin büyük bir kısmı için turuncu sıcak hava alarmını uzattı.
LONDRA, 2 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken insanlar güneşten şemsiyeyle korunmaya çalışıyor, 1 Temmuz 2025.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı bu hafta ülkenin büyük bir bölümü için geçerli olan turuncu sıcak hava alarmını uzattı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel