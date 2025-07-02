Londra'da Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Temmuz 2025 tarihinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İnsanlar güneşten korunmak için şemsiyelerle dolaşıyor. Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkenin büyük bir kısmı için turuncu sıcak hava alarmını uzattı.

LONDRA, 2 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken insanlar güneşten şemsiyeyle korunmaya çalışıyor, 1 Temmuz 2025.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı bu hafta ülkenin büyük bir bölümü için geçerli olan turuncu sıcak hava alarmını uzattı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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