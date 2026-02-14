Londra'nın ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü kez ramazan için süslendi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Piccadilly Circus ile Leicester Meydanı arasındaki ünlü Coventry Caddesi, 4'üncü defa ramazan ayına özel ışıklandırıldı.

Londra'nın kalbi konumundaki Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, bu yıl da ramazan ayı için süslendi.

Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle geometrik desenlerle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Ramazan süslerinin ışıklarının açılış düğmesine ise Londra'nın Pakistan kökenli Belediye Başkanı Sadık Khan ile The Aziz Foundation yöneticilerinden Rahima Aziz bastı.

Khan, burada yaptığı konuşmada, "4 yıl önce bir tarih yazarak Londra'yı Batı dünyasında ramazan ışıklarıyla süslenen ilk şehir yaptık. Her geçen yıl şehrin kalbi olan bu yerde tüm bayramları kutluyoruz." dedi.

Ramazanın aynı zamanda "hatırlamak" anlamına geldiğini belirten Khan, "Bu büyük şehirde ramazan ayında Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Sihler, örgütlü inançların mensupları ve örgütlü olmayan inançların mensupları bir araya geliyor." diye konuştu.

Ramazan ışıkları, 19 Mart'a kadar Coventry Caddesi'ni aydınlatacak. Yaklaşık 31 bin led ışık kullanılarak hazırlanan ramazan aydınlatmaları, her akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında yanacak.

Cadde, ramazan ayı için ilk kez 2023 yılında süslenmişti.