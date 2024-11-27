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Londra'da PKK ile Bağlantılı 6 Kişi Gözaltına Alındı

Londra'da PKK ile Bağlantılı 6 Kişi Gözaltına Alındı
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Londra'da terörle mücadele polisi, PKK ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları şüphesiyle altı kişiyi gözaltına aldı. İngiliz yetkililer, soruşturma kapsamında sekiz adreste arama yaptıklarını ve halkın güvenliğini korumaya yönelik olduklarını açıkladı.

(ANKARA) - Londra'da altı kişi, terör örgütü PKK ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları şüphesiyle terörle mücadele polisi tarafından gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi (Met), 59 ve 31 yaşlarında iki kadın ile 27, 62, 56 ve 23 yaşlarında dört erkeğin günün erken saatlerinde ayrı adreslerde gözaltına alındığını açıkladı. Terör Yasası kapsamında gözaltına alınan altı kişinin, Londra'daki bir polis karakolunda gözaltında tutulduğu bildirildi. İngiltere emniyet güçleri, soruşturma altındaki konularla bağlantılı olarak halka yönelik yakın bir tehdit olduğuna inanılmadığını bildirdi.

Met'in Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, "çok ciddi iddialar" üzerine yapılan tutuklamaların "önemli" bir soruşturmayı takip ettiğini ifade etti. Flanagen, "Bu soruşturma ve faaliyetler tüm toplumlarımızı ama özellikle de Türk ve Kürt toplumlarımızı korumaya yöneliktir" dedi.

İngiliz yetkililer, soruşturma kapsamında Londra'nın Haringey bölgesinde bulunan Kürt Toplum Merkezi de dahil olmak üzere başkent genelinde sekiz adreste arama yapıldığını bildirdi. Aramanın iki hafta kadar sürmesi beklenirken, merkez ve çevresinin bu süre zarfında halka kapalı olacağı aktarıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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