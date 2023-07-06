Londra'da otomobilin çarpması sonucu 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Wimbledon'da otomobilin ilkokul binasına çarpması sonucu 8 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğunun yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın meydana geldiği ilkokulda 4 ila 11 yaşındaki kız çocukları eğitim görüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Wimbledon'da otomobilin ilkokul binasına çarpması sonucu 8 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Camp Yolu'nda otomobilin ilkokul binasına çarptığı ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin bölgeye ulaştığı bildirildi.

Londra İtfaiyesi de olayın ardından bölgeye ekipler ve kurtarma araçlarının gönderildiğini, Londra Ambulans Servisi bir dizi acil müdahale ekibinin yönlendirildiğini duyurdu.

Polisin açıklamasında, olayın ardından yaralanan 8 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini kaydedildi.

Açıklamada, 40'lı yaşlardaki kadın sürücünün ise "tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtildi.

Londra Ambulans Servisinde Baş Sağlık Görevlisi John Martin de yaptığı açıklamada, 16 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini, 10 kişinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Olayın terörle bağlantılı olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği ilkokulda 4 ila 11 yaşındaki kız çocukları eğitim görüyor.