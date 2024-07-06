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Londra'da on binlerce kişi İngiltere'nin Gazze'deki duruşunu protesto etti

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Londra'da on binlerce kişi, İngiltere'nin Gazze'de ateşkes çağrısı yapması ve İsrail'e silah satışını durdurması talebiyle yürüdü. Filistin destekçisi grupların çağrısıyla gerçekleşen yürüyüşte, insanlar adalet ve barış taleplerini dile getirdi.

Londra'da on binlerce kişi, dün kurulan yeni İngiltere hükümetinin Gazze'de ateşkes çağrısı yapması ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması talebiyle yürüdü.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Savaşı Durdur Koalisyonu ve El-Aksa'nın Dostları gibi Filistin destekçisi grupların çağrısıyla on binlerce kişi 16'ncı defa kentin Russell Square bölgesinden parlamentonun önüne yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları atarken, eski hükümetteki siyasilerin de savaş suçundan yargılanacaklarını dile getirdi.

Keir Starmer başbakanlığında dün kurulan yeni hükümetin İsrail'e silah satışlarını durdurması ve Gazze'de ateşkes için çabada bulunmasını isteyen on binlerin yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşü, İngiltere Parlamentosunda sona erdi.

Ülkedeki 1,4 milyon memur ve yerel yönetim çalışanının bağlı bulunduğu Unison Sendikası Başkanı Steve North, burada kurulan sahneden protestoculara seslendi.

North, 1,4 milyon üyenin Gazze ve Filistin ile dünyanın her yerinde adalet ve barış arayışı içinde olanlarla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "14 yıllık kötü Muhafazakar Parti yönetimi ardından İşçi Partisi'nin seçilmesi, sesimizi çıkarmayacağımız anlamına gelmiyor. Sesimiz daha da yüksek çıkacak. Yeni hükümet bu ülke için çalışacak ancak küresel insanlığın parçası olan bu ülkenin halkı olarak biz, bizim için adaletin, herkes için adalet olduğunu düşünüyoruz. Herkes için adalet de Filistin halkı için adalet demektir." dedi.

Unison'un İsrail'in Gazze saldırılarını kınadığını hatırlatan North, "Bir halkı toplu olarak cezalandırmak, Cenevre Konvansiyonuna göre savaş suçudur. Toplu yerinden etmek, savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Biz acil ve kalıcı ateşkesle Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

North, talepleri arasında insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılmasını da sayarken İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumların da salıverilmesi talebini dile getirdi.

Yeni İngiltere hükümetinden uluslararası hukuku savunmasını isteyen North, "Bu kapsamda İsrail'e silah satışları ve İngiltere-İsrail ticaret anlaşmaları askıya alınmalı. Yasa dışı Yahudi yerleşimlerine ticaret durmalı, uluslararası hukuk ihlallerinin soruşturulması talep edilmeli." ifadelerini kullandı.

North, Starmer hükümetinin bağımsız Filistin devletini de tanıması gerektiğini söyledi.

İktidardaki İşçi Partili milletvekili Apsana Begum de konuşmasında, Gazze'de İsrail saldırılarının ve ölümlerin devam ettiğine işaret etti.

"Milyonlarca insan yerinden edildi ve yerinden edilmeler hala devam ediyor." şeklinde konuşan Begum, İsrail'in kasti olarak Gazze'de insani kriz oluşturduğunu aktardı.

Begum, İsrail'in her geçen gün daha fazla Filistin toprağı işgal ettiğine değinerek, "Bugün tekrar insanlığın yanında durduğumuzu göstermek için bir aradayız. Mesajımız çok net, yeni hükümete 'Bizim adımıza değil.' diyoruz. Daha fazla suç ortaklığı ve daha fazla silah ticaretine hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni hükümetin İngiltere halkını dinlemesi gerekiyor"

AA muhabirine konuşan Filistin'in İngiltere'deki misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İngiltere'nin Gazze konusundaki duruşu konusunda yeni hükümetten ziyade İngiltere halkından umutlu olduğunu belirtti.

İngiltere halkının 9 aydır kalıcı ve acil ateşkes talebinde bulunduğunu anlatan Zomlot, "İngiltere halkının çoğunluğu, Filistin devletinin derhal tanınmasını istiyor. Halk kararını verdi, şimdi yeni hükümetin bunu dinlemesi gerekiyor ve kendi sözlerini, uluslararası hukuk ve doğruluk çizgisinde uygulaması gerekiyor." dedi.

Zomlot, İngiltere'nin İsrail'e silah satışı konusundaki duruşunu da değiştirmesini beklediğini dile getirerek, "Bu konuda bir söz verdiler. Uluslararası hukuk ve İngiltere'nin kendi yasalarını uygulama sözü verdiler. İngiliz yasaları, herhangi bir ülkenin uluslararası hukuku ihlal etmesi halinde bu ülkelere İngiliz silah satış lisanslarının derhal geri çekilmesi gerektiğini söylüyor. Bu hükümetten de doğru kararı vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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