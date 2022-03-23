Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Queen Elizabeth Olimpiyat Parkı'ndaki olimpik havuzda meydana gelen gaz sızıntısı paniğe yol açarken su sporları merkezi boşaltıldı.

Londra İtfaiyesi, olimpiyat parkındaki bir binada kimyasal reaksiyon nedeniyle "yüksek miktarda klor gazı" salındığını belirtti.

Parktaki su sporları merkezinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen birçok kişinin baygınlık geçirdiği ifade edildi.

Olay nedeniyle parktaki yaklaşık 200 kişi tahliye edilirken çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi, parkın bulunduğu bölgeye yönlendirildi.

Park yetkilileri, yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin nefes almakta güçlük çeken çok sayıda kişiyi tedavi ettiğini bildirdi.

Bölge sakinlerinden de kapı ve pencerelerini kapatmaları istendi.