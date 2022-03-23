Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi

AA - Zuhal Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

İngiltere'nin başkenti Londra'da Queen Elizabeth Olimpiyat Parkı'ndaki olimpik havuzda meydana gelen gaz sızıntısı paniğe yol açarken su sporları merkezi boşaltıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Queen Elizabeth Olimpiyat Parkı'ndaki olimpik havuzda meydana gelen gaz sızıntısı paniğe yol açarken su sporları merkezi boşaltıldı.

Londra İtfaiyesi, olimpiyat parkındaki bir binada kimyasal reaksiyon nedeniyle "yüksek miktarda klor gazı" salındığını belirtti.

Parktaki su sporları merkezinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen birçok kişinin baygınlık geçirdiği ifade edildi.

Olay nedeniyle parktaki yaklaşık 200 kişi tahliye edilirken çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi, parkın bulunduğu bölgeye yönlendirildi.

Park yetkilileri, yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin nefes almakta güçlük çeken çok sayıda kişiyi tedavi ettiğini bildirdi.

Bölge sakinlerinden de kapı ve pencerelerini kapatmaları istendi.

Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi

Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi

Londra'da olimpik havuz gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title