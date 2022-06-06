Londra'da Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübilesi Kutlamaları Sona Erdi - Haberler

Londra'da Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübilesi Kutlamaları Sona Erdi
Xinhua - Güncel
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LONDRA, 6 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Platin Jübilesi'nin kutlamaları sona ererken bir gün süren Platin Geçit Töreni'ni izledikten sonra Buckingham Sarayı'nın önündeki The Mall caddesinde toplanan insanlar görülüyor, 5 Haziran 2022.
LONDRA, 6 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Platin Jübilesi'nin kutlamaları sona ererken bir gün süren Platin Geçit Töreni'ni izledikten sonra Buckingham Sarayı'nın önündeki The Mall caddesinde toplanan insanlar görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Tim Ireland/Xinhua)
Xinhua / Güncel