Londra'da Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübilesi Kutlamaları Sona Erdi LONDRA, 6 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Platin Jübilesi'nin kutlamaları sona ererken bir gün süren Platin Geçit Töreni'ni izledikten sonra Buckingham Sarayı'nın önündeki The Mall caddesinde toplanan insanlar görülüyor, 5 Haziran 2022. LONDRA, 6 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Platin Jübilesi'nin kutlamaları sona ererken bir gün süren Platin Geçit Töreni'ni izledikten sonra Buckingham Sarayı'nın önündeki The Mall caddesinde toplanan insanlar görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Tim Ireland/Xinhua) Xinhua / Güncel Buckingham Sarayı England Londra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Londra'da Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübilesi Kutlamaları Sona Erdi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.