Londra'da 'Konuşma Özgürlüğü Festivali' Eyleminde Arbede

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sağcı Tommy Robinson'ın çağrısıyla "Konuşma Özgürlüğü Festivali" adlı eylemde bir araya gelen binlerce protestocunun yürüyüş güzergahında çıkardığı taşkınlığa polis müdahale etti.

Tommy Robinson adıyla tanınan aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon'ın çağrısıyla binlerce İngiliz milliyetçisi, Londra'daki "Konuşma Özgürlüğü Festivali" adlı eylem için toplandı.

Londra Metropolitan Polisinin açıklamasına göre, 110 bin eylemci, kenti ikiye bölen Thames Nehri güneyindeki Waterloo bölgesinde bir araya gelerek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişine yürümek istedi.

"Krallığı Birleştir" sloganıyla yürüyen eylemcilerin kendileri için düzenlenen güzergahın dışına çıkmak istemesi üzerine polisle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Eylemciler polise şişe ve yabancı maddeler atarken atlı ve köpekli polisler protestoculara müdahale etti.

Protestocular, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve polis aleyhine sloganlar attı.

Kurulan platformdan eylemcilere seslenen Robinson, "Bizi 20 yıldır etiketleyerek susturmaya çalışıyorlar. Irkçı, Müslüman karşıtı, aşırı sağcı. Artık bunlar işe yaramıyor. Baraj gerçekten yıkıldı. Sessiz çoğunluk artık sessiz değil." dedi.

Robinson, sokakların İngilizlerden alındığını ve artık güvenli olmadığını savundu.

Elon Musk, eylemcilere seslendi

Eyleme X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk da görüntülü katılarak protestoculara seslendi.

Musk, "Büyük Britanya'nın her zamankinden daha büyük olmasını istiyorum. Britanya'nın Britanya olarak kalmasını istiyorum." dedi.

İngiltere'nin yok edildiğini savunan Musk, "Başta bu yavaş bir erozyondu ama kontrolsüz düzensiz göçle bu erozyon hızı artıyor. Hükümet, masum insanları savunamadı." ifadelerini kullandı.

BBC'nin ifade özgürlüğünün yok edilmesinde "suç ortağı" olduğunu öne süren Musk, İngiliz parlamentosunun dağıtılması gerektiğini kaydetti.

Polis, 9 eylemciyi gözaltına aldı

Öte yandan aşırı sağcıların eylemine karşı "Faşizme karşı yürüyüş" adında eylem düzenlendi.

Londra Polisi, aşırı sağcılarla aynı noktada yürüyüşlerini sonlandıran karşı eylemcilerin 5 bin kişi olduğunu açıkladı.

İki taraf arasında gerginliği önlemeye çalışan polis, özellikle tarafların karşılaşabileceği sokak girişlerinde önlemler aldı.

Londra Metropolitan Polisi, aşırı sağcılarla yaşanan arbedenin ardından 9 kişinin gözaltına alındığını, kimliği belirlenen bazı eylemcilerin gözaltına alınarak sayının artacağını duyurdu.

Polis, "Faşizme karşı yürüyüş" katılımcıları için güvenli çıkış noktaları oluşturulduğunu da kaydetti.

Londra Metropolitan Polisi, dün yaptığı açıklamada, bugünkü eyleme müdahale için 1600 polisin görevlendirildiğini açıklasa da yaşanan arbede nedeniyle polise takviye yapıldığını bildirdi.