Londra'da klasik ve modern lüks otomobiller meraklılarıyla buluştu - Haberler

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Londra'da klasik ve modern lüks otomobiller meraklılarıyla buluştu

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Londra'da klasik ve modern lüks otomobiller meraklılarıyla buluştu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks otomobil fuarında, farklı dönemlere ait klasik ve modern araçlardan oluşan koleksiyon meraklılarıyla buluştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks otomobil fuarında, farklı dönemlere ait klasik ve modern araçlardan oluşan koleksiyon meraklılarıyla buluştu.

Royal Hospital Chelsea'nin bahçesinde düzenlenen "Salon Prive 2022" fuarında, 1920'li yıllara ait İngiliz markası Rolls-Royce araçlardan, 1950'li yılların Ferrari yarış arabalarına kadar 60 klasik otomobil sergilendi.

David Bagley ve kardeşi Andrew Bagley'in 15 yıl önce başlattığı İngiltere'nin en prestijli lüks araba fuarında, Aston Martin, Lamborghini, Bugatti, Maserati ve Porsche markalarının son model araçlarına da yer verildi.

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında, klasik ve modern araba meraklıları ve koleksiyoncuları, uluslararası sokak lezzetlerini tatma, lüks alışveriş mekanlarını ziyaret etme ve sokak partileriyle eğlenme fırsatı da bulacak.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Otomobil, Chelsea, England, Londra, Güncel, Haberler

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