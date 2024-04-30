Londra'da kılıçlı saldırı sonucu 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir kişinin bir eve ve çevresindeki kişilere saldırması sonucu yaralanan 13 yaşındaki erkek çocuk hayatını kaybetti.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 06.54'te kentin kuzey doğusundaki Hainault'ta elinde kılıçla bir kişi, aracıyla bir eve geldi.

Eve ve çevresindeki vatandaşlara kılıç ile saldıran kişi, ikisi polis memuru olmak üzere 5 kişiyi yaraladı.

Gözaltına alınan saldırganın 36 yaşında olduğu açıklandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı çocuk kısa süre sonra yaşamını yitirdi

Başkomiser Stuart Bell, öğleden sonra yaptığı açıklamada, yaralılar arasında 13 yaşında bir erkek çocuğun bulunduğunu belirterek "(Yaralı çocuk) Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve ne yazık ki kısa süre sonra hayatını kaybetti." dedi.

Bölge halkı için tehdidin sona erdiği duyuruldu

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Ade Adelekan da yaptığı açıklamada, bölge halkı için tehdidin sona erdiğini açıkladı.

Adelekan, başka şüphelilerin bulunmadığını belirterek olayın terör saldırısı olmadığını değerlendirdiklerini aktardı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı James Cleverly, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşmama çağrısı yaptı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise bölgede devriye sayısının artırılacağını açıkladı.