Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı - Haberler

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Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı

AA - Gökhan Kurtaran - Güncel
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Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde toplantı düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, İngiltere'de yerleşik Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, konuşmasında, Ada'da iki devletli çözümün önemine işaret ederek, "Bu reçeteyi göremeyip, ısrarla ve inatla hala eski yanlışları yapmakta ısrar etmek hem anlamsız hem akılsızca. (Bu) Hem de kimin gerçekten, kimin enerji kaynaklarında adil kullanımdan yana olduğunu, kimin huzur ve barış istediği yönünde hepimize çok büyük bir mesaj vermektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, KKTC'nin tanıtılması ve haklarının kazanılması konusunda İngiltere'de yaşayan Türklere de görevler düştüğünü vurgulayarak, dayanışma içerisinde etkinliğin artırılması gerektiğini söyledi.

AA / Gökhan Kurtaran - Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Londra Kıbrıs Güncel Haberler

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