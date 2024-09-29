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Londra'da Karanlıkta Parlayan Deri Mobilya ve Sanat Sergisi

Londra'da Karanlıkta Parlayan Deri Mobilya ve Sanat Sergisi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, deri mühendisi Evrim Kadıoğlu tarafından karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat sergisi düzenlendi. Gallery Marquess'te gerçekleştirilen sergide davetliler, ileri teknoloji ile sanatın bir araya getirildiği özel koleksiyonu inceleme fırsatı buldu. Sergi, 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, deri mühendisi Evrim Kadıoğlu Marriott tarafından karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat sergisi düzenlendi.

Başkentteki Gallery Marquess'te düzenlenen sergide Kadıoğlu, özel tasarım karanlıkta parlayan deri mobilya ve sanat eserlerinin yer aldığı koleksiyonu sundu.

Sergiye, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

İleri teknoloji ile sanatın bir araya getirildiği etkinliğe katılan davetliler, karanlıkta parlayan mobilya koleksiyonunu inceleme fırsatı buldu. Davetliler, fotolüminesan teknolojisinin mobilya ve sanatı nasıl geliştirdiğini, ışığın mobilya ve sanatla etkileşime geçtiği özel alanları gözlemledi.

Etkinlikte, ayrıca, karanlıkta parlayan özel sanat eserleri de sergilendi.

"Serginin 13 Ekim'e kadar devam etmesi planlıyor"

Deri mühendisi Kadıoğlu, etkinlikte AA'ya yaptığı açıklamada, dünyanın ilk 9 deri mühendisinden biri olduğunu, 20 yıldır akademi ve endüstri alanlarında deri mühendisliği üzerine çalışmalar yaptığını kaydetti.

Kadıoğlu, "Bu sergide, GloTech derinin mobilya ve sanat parçasıyla birleştiği bir işbirliği yaptık ve bu, dünyanın ilk karanlıkta parlayan deri ve mobilya sanat galerisi olma özelliği taşıyor." dedi.

Serginin 13 Ekim'e kadar sürmesini planlandıklarını belirten Kadıoğlu, ilgi ve katılımdan memnun olduğunu belirterek, GloTech derinin sadece mobilya ile sanatta değil, ilerleyen zamanlarda otomotiv, moda ve aksesuar alanında da kullanılacağını kaydetti.???????

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

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