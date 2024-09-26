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Londra'da İsrail Saldırılarına Karşı Protesto

Londra'da İsrail Saldırılarına Karşı Protesto
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına yönelik bir protesto düzenlendi. Göstericiler, 'Ellerini Lübnan'dan çek', 'Soykırımı durdurun' gibi sloganlar atarak, İsrail'in saldırılarını kınadı ve ateşkes talep etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da bulunduğu Downing Sokağı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan İsrail karşıtı protestocular, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

Göstericiler, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

"İsrail daha geniş bölgesel savaşı kışkırtmaya çalışıyor"

Protestonun organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) adına konuşan Peter Leary, İsrail'in Gazze'deki "soykırımın" ardından Lübnan'a karşı da saldırı ve bombardıman başlattığını söyledi.

Leary, "Filistinlilere yönelik saldırıların yanı sıra İsrail'in daha geniş bölgesel savaşı kışkırtmaya çalıştığı son birkaç gün içinde Lübnan'da 600'den fazla insan öldü." dedi.

İsrail'in saldırılarının sadece "terörist saldırılar" olarak tanımlanabileceğini vurgulayan Leary, "İsrail'in bombardımanını sürdürdüğü Lübnan'a yönelik artan şiddetle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile diğer Batılı liderlerin bölge için itidal ve ateşkes çağrısında bulunduklarını hatırlatan Leary, "Ancak bu çağrılarda bulunurken İsrail'e silah tedarik etmeyi sürdürmek ve katliamı durdurması için İsrail'e herhangi bir baskı uygulamayı reddetmek iki yüzlülüktür." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

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