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Londra'da İsrail'in Gazze saldırılarını protesto edenler gözaltına alındı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden eylemciler, oturma eylemi başlatmaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Protestocu Gazzeli Hala, bölgedeki açlık ve hastalıkla mücadele eden insanların durumunu anlattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto edenler, oturma eylemi başlatmaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Youth Demand isimli grubun organize ettiği protesto için eylemciler, kentin simgelerinden London Eye karşısındaki Jubilee Gardens parkında toplandı.

Burada eylemcilere seslenen Gazzeli Hala isimli protestocu, Refah ve Gazze'nin kuzeyinde sadece çocukların değil yetişkinlerin de açlık ve hastalıklar nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hala, bölgeden kendisine gönderilen fotoğraflarda 80 kilo ağırlığındaki bir kişinin açlık ve hastalıklar nedeniyle 40 kiloya düştüğünü ve çocuk gibi göründüğünü belirtti.

Hamilelerin, çocuklarının ölümüyle kendi ölümü arasında tercih yapmak zorunda kaldığını dile getiren Hala, "Gazzeli bir arkadaşım ocak ayında babasını kaybettiğini öğrendi. O günden beri cenazeye ulaşılamıyor." dedi.

Konuşmanın ardından eylemciler yürüyüşe geçse de polis, trafiğe kapalı alanlar dışına çıkmalarına izin vermedi.

Polis, bölgede akan trafiği kapatmak ve oturma eylemi yapmak isteyen eylemcileri yürüyüş güzergahı içinde tuttu. Trafiğe açılan noktalarda eylemcilerin geçişine izin vermeyen polis, yer yer sert müdahalede bulunarak grubu engelledi.

Polis, eylemcilerin Thames Nehri'nin kuzeyindeki Westminster bölgesine geçmesine, kaldırımdan inmesine ve oturma eylemi yapmasına izin verilmeyeceğini, aksi takdirde protestocuların gözaltına alınacağını duyurdu.

Oturma eylemine izin verilmeyen protestocular, ikiye ayrılarak farklı noktalarda nehrin güneyindeki York Road Caddesi'ni kısa süreli trafiğe kapattı.

Polis, oturma eylemi yaparak trafiği kapatan göstericilerden yaklaşık 10'unu gözaltına aldı.

Youth Demand'dan eylem öncesi yapılan açıklamada, "Silah ambargosu için baskıyı arttırıyoruz. Yürüyeceğiz ve oturma eylemi yapacağız. Polis kalkmamızı söylediğinde bir yere gitmeyeceğiz. Herkesin ortam gerildiğinde eylemi sonlandırma hakkı vardır ancak çoğumuz oturmaya devam edeceğiz çünkü bu bizim sorumluluğumuz. 'Bizim adımıza değil' diyecek cesareti göstermeliyiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail aleyhine aldığı kararlara da işaret edilerek, "Bunlara rağmen Refah bombalanmaya devam ediyor. Bu noktadan sonra ölümleri, ancak katil batı yönetimlerine karşı olan sivil direniş durdurabilir." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Londra Gazze Uluslararası Gözaltı Politika Dünya Güncel Haberler

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