Londra'da İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de soykırımın son bulması ve acil ateşkes çağrısıyla 15'inci kez ulusal yürüyüş düzenledi.

Ülkede 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlere bir aydan daha az bir süre kala sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkentteki Russel Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İngiliz siyasilerin Gazze politikasının, seçmenlerin genel seçimlerde oy tercihini etkileyeceği görüşünü paylaşan göstericiler, siyasilerden Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti.

Ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de soykırıma son verin", "Katil İsrail" ve "Derhal ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Russel Meydanı'nın ardından şehrin merkezindeki Parlamento Meydanı'na yürüyüş başlattı.

Londra'da 15'inci kez ulusal yürüyüş düzenleyen Filistin destekçisi göstericiler, yürüyüş güzergahı boyunca "Özgür Filistin", "İsrail terör devleti", "Gazze ağlama, ölmenize asla izin vermeyeceğiz" sloganları attı.

Gösteriye, İngiliz şair ve yazar Michael Rosen, Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot ve "Savaşı Durdurun Koalisyonu"nun kurucularından Lindsey German da katılarak destek verdi.

Küçük bir grup İsrail yanlısı da karşı gösteri düzenledi

Filistin destekçilerinin yürüyüşü sırasında küçük bir grup İsrail yanlısı da Temple metro istasyonu yakınlarında ellerinde bayraklar ve pankartlarla karşı gösteri düzenledi.

İngiliz polisi iki grubun karşı karşıya geldiği güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"Soykırıma destek olanlara oy vermeyin"

Gösteriye katılan ve Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) kurtulan bir kişinin oğlu olduğunu belirten Mark Etkind, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben Holokost'tan kurtulan bir babanın oğluyum ve İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirmesi ve bunu Yahudileri Nazilerden, başka bir soykırımdan korudukları gerekçesiyle meşrulaştırması karşısında tamamen öfkeliyim." dedi.

Etkind, ülkesi İngiltere'deki siyasileri de eleştirerek Filistinli aktivistlere zulmetmek, cadı avı yapmak ve solcuları İşçi Partisi'nden ihraç etmek için siyasilerin sürekli olarak antisemitizme atıfta bulunduğunu ve insanları antisemitik olmakla itham ettiklerini anlattı.

Bu ithamları reddettiklerini söyleyen Etkind, "Holokost'tan kurtulan bir babanın oğlu olarak, antisemitizmi tarihsel doğruluğa saygı duyarak kullanmalı ve sevmediğimiz insanları sebepsiz yere karalamak için kullanmamalıyız." ifadesini kullandı.

Etkind, İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde soykırım desteklediğini öne sürdüğü adaylara oy verilmemesi çağrısında bulunarak "Soykırımı destekleyen adaylar… Bunun siyasi olarak kulağa ne kadar radikal geldiğinden pek emin değilim ama garip bir dönemdeyiz. Lütfen soykırıma (destek olanlara) oy vermeyin." dedi.