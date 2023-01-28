Londra'da Işık Gösterisi
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LONDRA, 28 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Canary Wharf'ta kış aylarına özgü ışık gösterisinde "Yüzen Dünya" (Floating Earth) adlı bir ışık enstalasyonu sergileniyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
LONDRA, 28 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Canary Wharf'ta kış aylarına özgü ışık gösterisinde "Yüzen Dünya" (Floating Earth) adlı bir ışık enstalasyonu sergileniyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel