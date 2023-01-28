Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'da Işık Gösterisi

Güncel Haberler

Londra'da Işık Gösterisi

LONDRA, 28 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Canary Wharf'ta kış aylarına özgü ışık gösterisinde "Yüzen Dünya" (Floating Earth) adlı bir ışık enstalasyonu sergileniyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

LONDRA, 28 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Canary Wharf'ta kış aylarına özgü ışık gösterisinde "Yüzen Dünya" (Floating Earth) adlı bir ışık enstalasyonu sergileniyor, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

England Londra Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title