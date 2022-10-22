Londra'da İngiltere'nin tekrardan AB'ye katılması için gösteri düzenlendi Güncel Haberler İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi Birleşik Krallık'ın tekrardan AB'ye katılması için gösteri düzenledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi Birleşik Krallık'ın tekrardan AB'ye katılması için gösteri düzenledi. Park Lane'de ülkenin farklı kentlerinden gelerek toplanan grup, daha sonra Parlamento Meydanı'na yürüdü. Gruptakiler, "AB'ye geri dönme zamanı" ve "yıldızımızı geri istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı. Kaynak: AA / Güncel Birleşik Krallık Avrupa Birliği England Londra Güncel Haberler

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