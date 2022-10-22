Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'da İngiltere'nin tekrardan AB'ye katılması için gösteri düzenlendi

Güncel Haberler

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi Birleşik Krallık'ın tekrardan AB'ye katılması için gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi Birleşik Krallık'ın tekrardan AB'ye katılması için gösteri düzenledi. Park Lane'de ülkenin farklı kentlerinden gelerek toplanan grup, daha sonra Parlamento Meydanı'na yürüdü. Gruptakiler, "AB'ye geri dönme zamanı" ve "yıldızımızı geri istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Krallık Avrupa Birliği England Londra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title