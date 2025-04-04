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Londra'da Hunan Eyaleti Kültür ve Turizm Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan etkinlikte, Hunan eyaletinin zengin kültür ve turizm kaynakları sergilendi. Etkinliğe her iki ülkeden yetkililer katıldı.

LONDRA, 4 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Çin'in Hunan eyaleti için düzenlenen bir kültür ve turizm tanıtım etkinliği sırasında bir sanatçı Hunan kağıt gölge kuklasını boyuyor, 3 Nisan 2025.

Avatar filmine ilham veren Zhangjiajie kentindeki yüksek doğal sütunlarıyla tanınan Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaleti, perşembe günü İngiltere'nin başkenti Londra'da zengin kültür ve turizm kaynaklarını sergiledi. Kültür ve turizm alanlarında potansiyel ortaklıkları keşfetmeyi amaçlayan tanıtım etkinliğine Çin ve İngiltere'den onlarca hükümet yetkilisi ve turizm sektörü temsilcisi katıldı. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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