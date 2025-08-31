Londra'da Göçmen Karşıtı Protesto: Polisle Arbede

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen göçmen karşıtı protestoda maskeli eylemciler polise saldırdı, yaklaşık 100 göstericiden 4'ü gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, aşırı sağcı bir grubun, İngiltere'de sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin tutulduğu Isle of Dogs bölgesinde bir otelin yakınlarında göçmen karşıtı eylem düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, dün kentin başka bir noktasında düzenlenen göçmen karşıtı eylemde göstericilerin otellere girmeye çalışması üzerine Londra Metropolitan Polisinin, Isle of Dogs'taki eylem için geniş önlem aldığı ifade edildi.

Yaklaşık 50-100 kişilik protestocu grubun bölgedeki bir alışveriş merkezine girerek polise ve halka yönelik saldırgan eylemlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, polisin bu bölgede yüz kapatmayı yasakladığı ve eylemcilere dağılma uyarısı yaptığı bilgisine yer verildi.

Eylemci grup ile polisler arasında arbede yaşandığı bildirilen açıklamada, bir polisin yüzüne yumruk atıldığı kaydedildi.

Polise ve bazı vatandaşlara yönelik saldırının yanı sıra uyuşturucu madde bulundurmaktan 4 kişinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili açıklama yapan polis yetkilisi Adam Slonecki, "Dün West Drayton'da 5 kişinin gözaltına alındığı olayların ardından bugün de olaylar yaşandı. Çok sayıda polis, alışveriş merkezi içinde ve dışında yaşanan olaylara müdahale için bölgeye sevk edildi. Bu tür olaylara asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Slonecki, eylemlerde çok sayıda çocuk ve kadının da yer aldığına işaret ederek, "Görüşlerini barışçıl şekilde ifade etmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için çalıştık. Gelecek eylemlerde de gösteriye maskeyle katılan ve sorun çıkarmaya çalışanlarla etkili şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

Kentin batısındaki West Drayton'da dün yapılan göçmen karşıtı eylemde göstericiler, düzensiz göçmenlerin tutulduğu 3 otele girmeye çalışmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.