Londra'da Filistin Yanlısı Protestoda 150 Gözaltı

LONDRA, 7 Eylül (Xinhua) -- Londra'da cumartesi günü Filistin yanlısı aktivistlerden oluşan "Palestine Action" adlı gruba destek amacıyla düzenlenen protestoda yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı.

Londra Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların "polis memuruna saldırı" ve "yasaklı bir örgüte destek" de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Protestoyu organize eden Defend Our Juries adlı grup, yaklaşık 1.500 kişinin Westminster Abbey yakınlarındaki Parlamento Meydanı'nda toplandığını ve göstericilerin "Soykırıma karşıyım, Filistin Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdığını belirtti.

9 Ağustos'ta düzenlenen başka bir Filistin Action yanlısı protestoda ise 532 kişi gözaltına alınmıştı.

Filistin Action üyelerinin haziranda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Brize Norton Üssü'ne izinsiz girmesinin ardından milletvekilleri temmuzda bu örgütün terörist ilan edilerek yasaklanmasına karar vermişti.