Londra'da Filistin Yanlısı Mitinge Katılan Yüzbinlerce Kişi Gazze'de Ateşkes İstedi
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LONDRA, 12 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin yanlısı gösteriye katılan insanlar, 11 Kasım 2023. Londra'da Cumartesi günü düzenlenen mitinge katılan yüzbinlerce kişi Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
LONDRA, 12 Kasım (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin yanlısı gösteriye katılan insanlar, 11 Kasım 2023. Londra'da Cumartesi günü düzenlenen mitinge katılan yüzbinlerce kişi Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel