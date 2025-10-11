Londra'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 yılın ardından dün imzalanan ateşkes anlaşması sonrası İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) öncülüğünde başkentteki Embankment istasyonu yakınlarında toplanan yüz binlerce kişi, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizlerle Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan Filistin destekçileri, İsrail'in geçmişte imzalanan ateşkesleri ihlal ettiğini hatırlatarak, kalıcı çözüm için uluslararası hukuk temelinde adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Göstericiler ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını, işgalini ve apartheid yönetimini sona erdirmesi için İngiltere hükümeti üzerinde baskı kurmaya devam etmenin hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Filistin destekçileri, İngiltere hükümeti, kamu kurumları ve şirketlerinden, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine destek vermemesini talep etti.

Söz konusu yürüyüş, Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'de ulusal çapta düzenlenen 32. yürüyüş olarak kayda geçti.

Az sayıda kişi gözaltına alındı

İsrail destekçisi küçük çaplı bir grup da Filistin yürüyüşü güzergahında karşıt gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail ve İngiltere bayrağı taşıyan protestocular, Filistin destekçilerini provoke etmeye çalıştı.

Londra Metropolitan Polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, küçük çaplı bir grubun Filistin yürüyüşü sırasında yaptıkları protestoda, gösteri şartlarını ihlal ettiklerini bildirdi.

Açıklamada, "Bu durum, iki gruptan birkaç kişi arasında arbedeye yol açtı. Polis memurları olay yerine hızla gelerek tarafları ayırdı ve az sayıda kişiyi gözaltına aldı." bilgisi verildi.

"Kalıcı barış ancak adalet ve hesap verebilirlikle mümkün"

PSC Direktörü Ben Jamal, yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada, "İki yıldır İsrail'in tüm uluslararası hukuku hiçe sayarak yürüttüğü saldırılara karşı İngiltere'de milyonlarca insan, hükümetin ve kurumların bu suçlara ortak olmamasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Filistin halkıyla dayanışma hareketinin devam edeceğinin altını çizen Jamal, geçmişte olduğu gibi İsrail'in ateşkesi bozma ihtimalinin halen var olduğunu bildirdi.

Jamal, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın planı olarak anılan bu ateşkes girişimi, Filistinlilere yönelik işgalin ve ayrımcılığın kök nedenlerini ele almıyor. Kalıcı barış ancak adalet, hesap verebilirlik ve Filistin halkının uluslararası hukukla güvence altına alınmış haklarının tanınmasıyla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşanan insani kriz halen devam ediyor

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin dün yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

Gazze'de yaşanan insani kriz ise halen devam ediyor. İsrail'in saldırıları, şehrin büyük bir bölümündeki altyapıyı, hastaneleri ve sivil savunma tesislerini yok etti. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 961 kişi yaralandı.