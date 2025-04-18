Londra'da Elektrikli Araç Fuarı Başladı
İngiltere'nin başkenti Londra, Everything Electric London isimli elektrikli araç fuarına ev sahipliği yapıyor. Fuar, otomobil tutkunlarını bir araya getirerek 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.
LONDRA, 18 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da çarşamba günü kapılarını açan Everything Electric London isimli elektrikli araç fuarı otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Londra'nın ExCeL Fuar merkezinde başlayan etkinlik 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel