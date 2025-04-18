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Londra'da Elektrikli Araç Fuarı Başladı

Londra'da Elektrikli Araç Fuarı Başladı
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İngiltere'nin başkenti Londra, Everything Electric London isimli elektrikli araç fuarına ev sahipliği yapıyor. Fuar, otomobil tutkunlarını bir araya getirerek 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

LONDRA, 18 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da çarşamba günü kapılarını açan Everything Electric London isimli elektrikli araç fuarı otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Londra'nın ExCeL Fuar merkezinde başlayan etkinlik 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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