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Londra'da Elektrik Trafosunda Yangın: 80 Kişi Tahliye Edildi

Londra'da Elektrik Trafosunda Yangın: 80 Kişi Tahliye Edildi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir elektrik trafosundan başlayan yangın nedeniyle bir binadan 80 kişi tahliye edildi. Yangına 100'den fazla itfaiyeci müdahale ediyor.

Londra'daki bir elektrik trafosunda başlayan yangının sıçradığı binadan 80 kişi tahliye edildi. Yangına 100'den fazla itfaiyeciyle müdahale ediliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da itfaiyeden yapılan açıklamaya göre, Maida Vale bölgesinde bulunan bir trafoda, yerel saatle 05.30 (TSİ 07.30) sıralarında bir yangın ihbarı yapıldı.

Şehrin birçok yerinden görülen dumanlara müdahale eden itfaiye ekipleri, trafonun yanındaki bir binanın çatısının da alev alması nedeniyle binayı boşalttı.

Londra İtfaiye Teşkilatının 15 araç ve 100'den fazla personelle müdahale ettiği yangında, çatısı alev alan binadan yaklaşık 80 kişi tahliye edildi.

Bölgede yaşayanlara pencere ve kapılarını kapatma tavsiyesinde bulunan Londra İtfaiyesi, bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı.

Devam eden yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Kentte geçen ay da Heathrow Havalimanı'na enerji sağlayan bir trafoda yangın çıkmış, uçuşlar yaklaşık 24 saat boyunca yapılamamıştı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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