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Londra'da çocuk felci aşısı seferberliği başlatılıyor

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Londra'da çocuk felci aşısı seferberliği başlatılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da son aylarda çocuk felcine neden olan virüsün yeniden tetkik edilmesinin ardından, şehirdeki tüm 1-9 yaş arası çocukların aşılanmasına karar verildiği bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da son aylarda çocuk felcine neden olan virüsün yeniden tetkik edilmesinin ardından, şehirdeki tüm 1-9 yaş arası çocukların aşılanmasına karar verildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Hizmetlerinden (NHS) yapılan açıklamada, şehrin atık su kanallarından alınan örneklerde şubattan bu yana 116 kez çocuk felci virüsüne rastlandığı bildirildi.

Aşı kampanyası kapsamında Londra'da yaklaşık 1 milyon çocuğa çocuk felci aşısının yapılması planlanıyor.

Çocuk felci 2003'te Avrupa'dan tamamen silinmiş olmasına rağmen, uzmanlar farklı ülkelerde bağışıklık geliştirilmesi için uygulanan aşılardaki güvenli virüs örneğinin bazı vakalarda mutasyona uğrayarak direnç geliştirmiş olabileceğini belirtiyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise tespit edilen örneklerin çoğunun çocuk felcinin güvenli aşı formu olduğunu ancak "birkaçının" tehlikeli olacak kadar mutasyona uğradığını bildirdi.

AA / Gökhan Kurtaran - Güncel

England Londra Aşı Güncel Haberler

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