Londra'da Çin Yeni Yılı Kutlanıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Çin Mahallesi'nde bir restoranda yemek yiyen insanlar, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
LONDRA, 22 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Çin Yeni Yılı bu sene 22 Ocak'ta kutlanıyor. Çin Ay Takvimi'ne göre 2023 Tavşan Yılı. Tavşan, Çin zodyak döngüsündeki 12 hayvandan biri.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki, fenerlerle süslenmiş Çin Mahallesi'ni ziyaret eden insanlar, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
İngiltere'nin başkenti Londra'daki, fenerlerle süslenmiş Çin Mahallesi'ni ziyareti sırasında özçekim yapan bir kadın, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
İngiltere'nin başkenti Londra'daki, fenerlerle süslenmiş Çin Mahallesi'ni ziyaret eden insanlar, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
İngiltere'nin başkenti Londra'da Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Çinli Öğrenciler ve Akademisyenler Derneği'nin düzenlediği galada Peking Operası'nda performans sergileyen bir sanatçı, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
İngiltere'nin başkenti Londra'da Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Birleşik Krallık Çinli Öğrenciler ve Akademisyenler Derneği'nin düzenlediği galada performans sergileyen bir sanatçı, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)