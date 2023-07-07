Londra'da Bir Kişi Buckingham Sarayı'nın Kapılarına Kelepçelendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi, kendini Buckingham Sarayı'nın kapılarına kelepçeledi. Polis, kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi, kendini Buckingham Sarayı'nın kapılarına kelepçeledi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.23 civarında Buckingham Sarayı kapısına bir erkek yaklaştı.

Bu kişi bir süre sonra kendisini sarayın kapılarına kelepçeledi.

Olayın ardından bölgedeki polis memurları, 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen ve kendisine zarar vermekle tehdit eden kişiye yaklaştı.

Bölgeyi kordon altına alan polisler, üzerinden saatler geçmesine rağmen, kendi kendine verdiği zarar sonucu bir dizi kesik yarası olan kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde de şapkalı ve güneş gözlüklü kişinin sol elini kapılara kelepçelediği ve polisin uzaktan bu kişiyle konuştuğu görülüyor.

İngiltere'de 2 Mayıs'ta da Buckingham Sarayı'na ait araziye av tüfeği fişeği fırlattığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alınmıştı.