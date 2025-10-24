Londra'da bir araya gelen Avrupalı liderler, Rusya'ya baskıyı artırmanın önemine vurgu yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gönüllüler Koalisyonu toplantısına şahsen katılan Avrupalı liderler, Rusya'yı müzakere masasına oturtmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmanın, Ukrayna'ya ise desteği sürdürmenin önemine vurgu yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Londra'da düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Starmer, açıklamasında bugün İngiltere'de 6 kişinin Ukrayna'ya gönderilecek uydu sistemleri ve insani yardımların bulunduğu depoyu kundaklama suçundan hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Bu kişilerin "Rusya'nın sponsorluğunda" bu saldırıyı yaptığını belirten Starmer, "Ukrayna'nın güvenliği bizim de güvenliğimizdir. En ön cephede yaşananlar önümüzdeki yıllarda ortak geleceğimizi şekillendirecek." dedi.

Starmer, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara işaret ederek, "Bu baskıyı daha da geniş şekilde sürdürmeliyiz. (Zelenskiy) Ateşkese hazır olduğunu söyledi. Putin'le buluşmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak Putin hala saldırmaya devam ediyor. Putin, bu savaşın bitmesini istemeyen tek kişi. Bu hafta sivillere, kış öncesi altyapıya ve 12 yaşında bir kızın ve 6 aylık bir bebeğin öldüğü kreşteki çocuklara karşı saldırıları gösterdi ki Putin böyle birisi. Defalarca savaşı durdurma şansını reddetti." diye konuştu.

Putin'i müzakere masasına oturtmanın tek yolunun üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu vurgulayan Starmer, öncelikle uluslararası piyasalardaki Rus doğal gazı ve petrolünü hedef alacaklarının altını çizdi.

Bu adımların tüm ülkeler tarafından atılması gerektiğine dikkati çeken Starmer, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için dondurulan Rus mallarının kullanılmasının da önemli olduğunu söyledi.

İngiltere, Ukrayna'ya 5 bin füze sağlayacak

Starmer, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın yine Rusya tarafından ödenmesi gerektiğini belirterek "Sivillerin ve enerji altyapısının korunması için Ukrayna'nın hava savunma sistemini güçlendiriyoruz. Bugün, Ukrayna'ya 5 bin çok amaçlı füze sağlama planımızı hızlandırdığımızı açıklıyorum. Bu program, İngiltere'de de yüzlerce yeni istihdam oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliği için çok uluslu bir gücün ülkede görev yapması ve kalıcı barışı sağlamasının önemine işaret eden Starmer, gelecek gün ve haftaların da hem NATO hem de Avrupa için önemli olduğunu kaydetti.

Starmer, toplantının soru cevap bölümünde, Ukrayna'nın uzun menzilli füzeler alması için çalışmaları sürdüreceklerini ve Ukrayna'nın enerji altyapısının korunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Bugünkü toplantıda enerji altyapısını korumayı ele aldıklarını anlatan Starmer, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus doğalgaz ve petrolüne yönelik yaptırım kararlarının gerçek manada Rusya üzerinde etkili olduğunu savundu.

Starmer, bu adımın aynı zamanda Gönüllüler Koalisyonu, AB ve ABD'nin Ukrayna konusunda koordinasyon içinde çalıştığını göstermek açısından da önemli olduğunu işaret etti.

"Bu, uzaktaki bir savaş değil, yakındaki bir savaş"

Hollanda Başbakanı Schoof da konuşmasında Ukrayna'nın savaşta ayakta kalmasının önemine işaret ederek "Rusya, ateşkesi istemeyen tek taraf. Putin'i ikna etmenin tek yolu ise Rusya'ya baskı yapıp Ukrayna'yı desteklemektir." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı attığı yaptırım adımlarına değinen Schoof, Ukrayna'nın askeri ve ekonomik olarak ayakta kalmasının önemine dikkati çekerek, "Rusya'nın kış öncesinde Ukrayna'nın enerji altyapısına, özellikle de iç doğal gaz üretimine yönelik saldırılarından endişe duyuyoruz. Ukrayna'nın yeniden inşasının maliyeti çok yüksek. Ayrıca doğalgaz ihracatına ihtiyacı artıyor. Hollanda, enerji sektörüne finansal ve materyal desteğini artıracak. Tüm partnerlerimize de desteklerini artırmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Toplantının soru cevap kısmında Ukrayna'ya yönelik yardımları değerlendiren Schoof, "Bu, Avrupa ve Hollanda'nın özgürlük ve güvenliğiyle ilgili bir savaş. İnsanlar bunu bazen unutuyor. Bu yüzden altını tekrar çiziyorum. Bu, uzaktaki bir savaş değil, yakındaki bir savaş." diye konuştu.

"Putin bir noktada pes edeceğimizi umuyordu"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sona ermesini istemediğini öne sürerek, Putin'in barış istediğine dair hiçbir işaret olmadığını belirtti.

Frederiksen, Gönüllüler Koalisyonu liderlerinin Rusya'ya baskıyı artırmak, uzun vadeli finansman taahhüdünde bulunmak ve Ukrayna'nın savunma sanayisini güçlendirmek konusunda anlaşmaya vardıklarını aktardı.

AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle önemli adımlar attığını vurgulayan Frederiksen, yeni ABD yaptırımlarının önemine de işaret etti.

Frederiksen, "Putin'in stratejisi, Ukrayna'ya yardım etmeyi bırakacağımızı beklemekti, bir noktada pes edeceğimizi umuyordu. Bu asla olmayacak." ifadelerini kullandı.