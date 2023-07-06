Londra'da bir araç ilkokul binasına çarptı, yaralılar var

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Wimbledon'da bir aracın ilkokul binasına çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi. İngiliz polisi ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.