Londra Belediye Başkanı'nın evinin önünde silah dolu çanta bulunmasıyla ilgili 5 polis görevden alındı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın evinin önünde bulunan silah ve mermi dolu çanta sonrası 5 koruma polisi görevden alındı. Olayın detayları ve polis teşkilatının açıklamaları haberimizde.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre 31 Mart Salı gecesi Londra Belediye Başkanı Khan'ın evinin önünde bir kadın, içinde elektroşok, silahlar ve mermiler olan bir çanta buldu.

Vatandaşların bildirmesi üzerine 7 dakika içinde olay yerine gelen polis çantayı koruma altına alırken, bulunan silahların Londra Metropolitan Polisi memurlarına ait olduğu tespit edildi.

Londra Polisinden yapılan açıklamada, konunun gerekli disiplin kurullarına iletildiği belirtilerek, "Şu aşamada çantanın vatandaşlar tarafından bulunmadan kısa süre önce konutun önünden ayrılan koruma görevindeki polisler tarafından unutulduğu ihtimali üzerinde duruyoruz." bilgileri verildi.

Açıklamada, 24 saat evinin önünde polis bulunan Khan'ın korumalarından 5'inin görevden alındığı kaydedildi.

Londra Belediyesinden yapılan açıklamada da "Bu ciddi olay polisin Profesyonel Standartlar Birimi'nin incelemesi altında. Polis, bu tür olayların yeniden yaşanmaması için gerekli önlemleri almalı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
