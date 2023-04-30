Londra Belediye Başkanı Khan, hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını eleştirdi Açıklaması

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, hükümetin düzensiz göçü engellemek üzere hazırladığı yasa tasarısını eleştirerek "Biz şehir olarak yüz yıllardır göçmenler için güvenli bir limanız ve bir umut ışığıyız." diye konuştu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, hükümetin düzensiz göçü engellemek üzere hazırladığı yasa tasarısını eleştirerek "Biz şehir olarak yüz yıllardır göçmenler için güvenli bir limanız ve bir umut ışığıyız." diye konuştu.

Khan, geçmiş Ramazan Bayramı dolayısıyla Londra'nın simge mekanlarından Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen bayram etkinliğinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Etkinliğe katılan binlerce kişinin farklı din ve etnik gruplardan olduğunu kaydeden Khan, "Müslümanlar, Hindular, Sihler, Hristiyanlar ve Yahudiler, Ramazan Bayramı'nı kutluyor, zayıflık değil gücümüz olan farklılığımızı kutluyor." diye konuştu.

Kendi çocukluğunda Londra'daki ramazanlarla bugün arasında kıyaslama yapan Khan, çocukken oruç tutmayı ve bayramda okula gitmemeyi çevrelerine anlatmak zorunda olduklarını ancak bugün insanların ramazan konusunda daha bilinçli olduğunu kaydetti.

"Biz farklılığa tolerans göstermiyoruz, ona saygı duyuyoruz." diyen Khan, tüm Londralıların birbirinin dini bayramlarını bildiğini ve kutladığını söyledi.

"Hükümetin bazı yasa tasarılarından endişeliyim"

Khan, hükümetin yasa dışı göçle mücadele için hazırladığı yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Hükümetin bazı yasa tasarılarından endişeliyim, söylemlerinden endişeliyim. Biz, şehir olarak yüz yıllardır göçmenler için güvenli bir limanız ve bir umut ışığıyız. Endişem, zulümden kaçıyor olsa da, göçmen ya da sığınmacı olsalar da, rengi ya da dini nedeniyle farklı olsalar da hükümetin herkesi illegal olarak yaftalamasındandır. Çok dikkatli olmalı ve insanların bunu toplumları ayrıştırmak ve oy kazanmak için kullanmasını engellemeliyiz. Değerlerimiz kendi kendine oluşmuyor. Bu yüzden değerlerimize karşı hareket eden herkese karşı tetikte olmalıyız."

Khan, ramazan ışıklandırmaları yapılan ilk büyük Avrupa şehri olan Londra'da sürpriz Kurban Bayramı süslemeleri yapılacağını da sözlerine ekledi.

Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı

Ana muhalefetteki İşçi Partisinden 2016 yılında Londra Belediye Başkanı seçilen Khan, bir Batı Avrupa kentinde belediye başkanı seçilen ilk Müslüman olmuştu.

Pakistan'dan 1968'de İngiltere'ye göç eden bir ailenin çocuğu olan Khan'ın eleştirdiği Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nı İngiliz hükümeti ilk olarak 7 Mart'ta açıklamıştı.

İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik hazırlanan tasarı, "Küçük Bot Yasası" olarak da biliniyor.

Bu tasarıya göre, İngiltere'de gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi hükümetin güvenli kabul ettiği üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Göçmenler, yasa dışı yollarla İngiltere'ye geldiklerinde sığınma talebinde ya da başka yasal hak arayışında bulunamayacak.

Parlamentonun Avam Kamarasında 26 Nisan'da yapılan oturumda 230 oya karşı 289 oyla kabul edilen yasa tasarısı, onay için Lordlar Kamarasına gönderilmişti.

Tasarı, Lordlar Kamarasında kabul edilmezse Avam Kamarasında yeniden gündeme alınacak.